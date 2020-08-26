В Минприроды допустили корректировку планов по загрузке СМП из-за пандемии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пандемия коронавируса внесет корректировки в планы по загрузке Северного морского пути (СМП) в этом году из-за влияния на добычные проекты компаний. Об этом сообщил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Минприроды не оказывает влияния на снижение или увеличение (цели по загрузке СМП - прим. ТАСС). Мы подтверждаем ресурсную базу. Конечно, (Арктика) она большая и перспективная. Те или иные экономические обстоятельства в нашей стране и в геополитическом поле говорят нам - могут компании это выполнить или нет. То, что пандемия внесла определенные корректировки - это очевидно. У нас не роботы добывают полезные ископаемые, везде есть определенные проблемы с вахтами, с перевозками и так далее. Где-то корректировки по этому году будут точно. Но называть сейчас цифры было бы неправильно", - сказал он.

При этом министр добавил, что находится в контакте с компаниями по вопросу загрузки СМП. "Мы постоянно на связи с компаниями, регулярно корректируем планы, связанные с добычей полезных ископаемых в арктической зоне. Я разговаривал и с "Роснефтью", и с Эдуардом Худайнатовым ("Независимая нефтяная компания" - прим. ТАСС), и с Леонидом Михельсоном ("Новатэк" - прим. ТАСС). В четверг будем тоже обсуждать и с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, и с другими главами компаний", - отметил министр.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина сейчас ведется работа по корректировке национальных целей до 2024 года. Ранее вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил журналистам, что целевой показатель по объему перевозимых по Северному морскому пути грузов может быть снижен (сейчас в плане рост грузоперевозок по СМП до 80 млн тонн к 2024 году), но решение об изменении показателей загрузки СМП будет принимать президент РФ.

О Севморпути

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское и Берингово моря). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.