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В Минпросвещения предостерегли чиновников на местах от снижения зарплат учителям

В ведомстве отметили, что снижение выплаты за классное руководство также недопустимо

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российским учителям, которые будут получать выплаты за классное руководство с 1 сентября, недопустимо снижать зарплаты, Минпросвещения намерено тщательно за этим следить. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.

"Договорились с ФНС и казначейством, что эти выплаты будут отделены от зарплаты. Зарплата не должна снижаться, и не должны снижаться выплаты, а эта выплата пойдет отдельно. Мы организуем под эту горячую линию", - сказал Кравцов, комментируя опасения, что новые выплаты могут быть нивелированы, если руководители школ или чиновники на местах будут пропорционально снижать учителям зарплаты.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что классным руководителям в школах надо с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату в размере не менее 5 тыс. рублей.

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