АСИ и Минвостокразвития подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития экотуризма

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики подписали в среду соглашение о сотрудничестве в сфере развития экотуризма, сообщили ТАСС в пресс-службе АСИ.

Согласно документу, стороны будут взаимодействовать в оказании поддержки регионам Дальневосточного федерального округа в случае включения их в список 10 пилотных территорий по результатам всероссийского конкурса АСИ по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма.

"При поддержке министерства мы надеемся оказать максимальную помощь дальневосточным регионам, заинтересованным в развитии природных территорий и экотуризма, защите окружающей среды и экологии. Наше сотрудничество позволит субъектам привлечь новых инвесторов, интересующихся экологической сферой, расширить туристический потенциал, наладить контакт с органами власти и преодолеть бюрократические барьеры, чтобы сделать природные территории еще более интересными, открытыми всему новому, оснащенными современной инфраструктурой", - прокомментировала подписанный документ глава АСИ Светлана Чупшева, слова которой приводит пресс-служба.

Глава Минвостокразвития Александр Козлов отметил, что "каждый проект, даже самый маленький, очень важен для Дальнего Востока, потому что за любым стоят люди". "Их идеи и желание реализовать себя - это и есть развитие. И наша задача - помогать им осуществлять свои мечты. Спасибо АСИ за то, что инициировали такой конкурс. И спасибо всем без исключения участникам, что небезразличны к своей родине", - цитирует его пресс-служба.

Конкурс АСИ

На всероссийский конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма было подано 115 заявок из 68 регионов России, в том числе из девяти регионов Дальневосточного федерального округа. Уже отобрано 36 пилотных территорий для участия в акселерационной программе АСИ с привлечением экспертов в сфере территориального развития, архитектуры, бизнес-моделирования, экономики, брендинга и маркетинга. Эти 36 финалистов дорабатывают свои проекты в рамках обучающей акселерационной программы, которые затем представят в финале второго этапа конкурса. Конкурс завершится 16 октября, когда комиссия объявит победителей - 10 пилотных территорий с лучшими решениями.

Конкурс организован АСИ для решения задач национального проекта "Экология" и Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года. Он призван нарастить потенциал природных территорий и изменить отношение к экотуризму в стране.