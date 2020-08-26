Инвестиции в размере 5 млрд рублей поступят на реализацию проекта "Новый Мурманск"

МУРМАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Более 5 млрд рублей выделят из федерального бюджета на реализацию проекта "Новый Мурманск". Соглашение о федеральном финансировании подписали правительство Мурманской области и Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, сообщил глава региона Андрей Чибис на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"С Фондом развития Дальнего Востока и Арктики подписали соглашение о федеральном финансировании "Нового Мурманска". По сути, это старт масштабного и нужного нам проекта. Областной центр - столица Арктики и должен соответствовать этому званию. <...> Общий объем инвестиций, которые получит Мурманская область, превысит 5 миллиардов рублей", - написал Чибис.

Он уточнил, что федеральные деньги пойдут на строительство в Мурманске культурно-делового центра, создание благоустроенной набережной и современного пирса на правом берегу Кольского залива. Еще один объект - универсальный зерновой терминал.

Проект "Новый Мурманск", предложенный губернатором региона, поддержал президент РФ Владимир Путин. Проект подразумевает строительство на берегу Кольского залива на Абрам-мысе Арктического научно-образовательного центра, в комплексе которого запланировано построить также конгресс-центр, гостиничный комплекс, офисный комплекс, а также современное жилье и жилье под аренду.