Дегтярев предложил сократить траты на чиновников

ХАБАРОВСК, 26 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен высвободить в бюджете региона дополнительные 7-9 млрд рублей за счет сокращения затрат на чиновников, оптимизации схемы закупки топлива и выдачи госгарантий. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в среду.

"Сегодня на заседании комиссии по стратегическому развитию края решали, где найти дополнительные ресурсы в нашем бюджете. Министры говорят, что денег нет. А вот по оценкам независимых аудиторов, которых я пригласил, в краевой казне мы дополнительно можем высвободить не менее 7-9 млрд, причем не снижая расходы на социальную сферу", - написал Дегтярев.

Он уточнил, что дополнительные средства будут высвобождены за счет сокращения затрат на госаппарат, прозрачных закупок топлива для районов и грамотного подхода к раздаче госгарантий. "Будем наводить порядок!" - подчеркнул глава региона.

По данным Министерства финансов Хабаровского края, на 1 июля госдолг региона превысил 57,9 млрд рублей. Дегтярев сообщал, что госдолг с начала года вырос на 8 млрд рублей. Бюджет Хабаровского края на 2020 год был принят с доходной частью в 108,2 млрд рублей, расходной - 115,4 млрд рублей и дефицитом в 7,2 млрд рублей.