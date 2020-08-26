Мишустин утвердил правила субсидирования железнодорожного транзита контейнерных грузов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании транзитных железнодорожных перевозок контейнеров по территории РФ. Об этом говорится в сообщении кабмина.

"Снизить тарифы помогут субсидии для перевозчиков. Размер компенсации составит от 25 тыс. до 77 тыс. рублей за грузовой контейнер в зависимости от его типа и направления транзита. Это позволит предложить зарубежным клиентам конкурентную цену. При этом временные затраты на доставку грузов из Азии в Европу и в обратном направлении по сравнению с трансокеанскими перевозками уменьшатся", - сообщили в правительстве.

Новая мера касается транзитных маршрутов, соединяющих припортовые станции Тихоокеанского бассейна с Балтийским и Черным морями, а также с пунктами пропуска на границе с Финляндией, Белоруссией, Польшей и Азербайджаном.

"Это решение повысит спрос на услуги по транзиту грузов и окажет позитивное влияние на смежные отрасли экономики. Ожидается, что благодаря льготному тарифу в 2020 году число перевезенных контейнеров достигнет 7,5 тыс. в двадцатифутовом эквиваленте", - считают в кабмине.

Выручка российских транспортных компаний от использования субсидий на контейнерный транзит по территории РФ может составить до 45 млрд рублей, ранее сообщил ТАСС президент группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев. Предложение поддержать этот вид перевозок он озвучил на совещании у президента РФ Владимира Путина о развитии транспорта в мае.

Как считает Шишкарев, все российские участники транспортного рынка смогут получить доступ к этим субсидиям.