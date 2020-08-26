Utair ввела дополнительные рейсы из Москвы в регионы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Utair начала выполнять ежедневные рейсы из Москвы в Курган и Ростов-на-Дону, а также увеличила частоту полетов из столицы России в Ставрополь, Нарьян-Мар, Ноябрьск и Усинск. Об этом сообщает в среду пресс-служба перевозчика.

"Utair начал ежедневно выполнять рейсы по маршрутам Москва - Курган и Москва - Ростов-на-Дону. Также авиакомпания увеличила частоту полетов из Москвы в Ставрополь до шести раз в неделю, а в Нарьян-Мар, Ноябрьск и Усинск - до пяти раз в неделю", - сказано в сообщении.

Президент "Ютэйр - пассажирские авиалинии" Павел Пермяков отметил, что увеличение рейсов позволит жителям страны легче выстраивать график передвижения. "Мы надеемся, что дополнительные рейсы помогут нашим пассажирам удобнее планировать свои отпуска и деловые поездки. Для пассажиров из регионов авиакомпания предусмотрела короткие стыковки в аэропорту Внуково, благодаря которым они смогут путешествовать по всей стране", - приводятся в сообщении слова Пермякова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек.