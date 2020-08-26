АСИ планирует открыть клубы стратегических инициатив во всех регионах РФ

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Клубы стратегических инициатив для разработки новых проектов появятся во всех регионах России. Об этом сообщила в среду глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на заседании клуба стратегических инициатив в Краснодаре.

"Мы такие клубы будем открывать по всей стране, в каждом регионе. Повестка абсолютно обширная, она касается прежде всего социально-экономического развития региона, где эти клубы будут действовать. Важно, чтобы все активные люди, которые хотят участвовать в повестке будущего, могли на этой площадке реализовать все свои возможности и все свои идеи", - сказала она.

По словам Чупшевой, агентство готово дать членам таких клубов доступ ко всей экосистеме АСИ - сети "Точек кипения", федеральным экспертам, базе знаний. "Готовы будем по запросу членов клуба организовывать неформальные встречи с представителями федеральных органов власти, руководителями институтов развития, корпораций, представителей бизнеса, научного сообщества, экспертов в области социальной сферы. Такие клубы могут стать точкой развития наших регионов", - отметила Чупшева.

Она сообщила, что две недели назад подобный клуб был открыт в Камчатском крае, а сегодня - в Краснодаре. Глава АСИ добавила, что на этой площадке инициативные жители могут найти единомышленников, сформировать команды вокруг проектов, довести идею до проекта и реализовать его.