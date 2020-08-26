Кабмин внес в Госдуму на ратификацию договор о товарных знаках ЕАЭС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Правительство в среду внесло на ратификацию в Госдуму договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Текст опубликован в думской электронной базе.

Договор был подписан 3 февраля 2020 года, он регулирует отношения, связанные с правовой охраной и использованием товарных знаков и наименований места происхождения товаров в ЕАЭС. В соответствии с договором правовая охрана товарных знаков и наименований места происхождения товаров в союзе будет действовать на всей территории ЕАЭС.

Документ дает возможность подавать заявку на регистрацию товарного знака или наименования места происхождения товара ЕАЭС в любое из национальных патентных ведомств. "Применение договора приведет к сокращению временных и финансовых издержек на обеспечение правовой охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товаров союза, повышению правовой определенности для правообладателей в условиях Таможенного союза и единого экономического пространства государств - членов союза, поможет стимулировать активность заявителей", - говорится в пояснительной записке.