Власти ЯНАО выделили 372 млн рублей на поддержку МСП

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) направили 372 млн рублей на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в период пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в региональном департаменте финансов.

"Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - 372 млн рублей", - сообщили в департаменте, отвечая на вопрос об общей сумме выплат представителям МСП во время пандемии.

По данным регионального оперативного штаба ЯНАО, в регионе зафиксировано 13 180 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 9 771 случай зарегистрирован в населенных пунктах Ямала, еще 3 409 - на месторождениях региона. За все время вылечились 12 738 человек, 90 умерли.