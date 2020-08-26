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Собчак вновь возглавила российский рейтинг Forbes по доходам от рекламы в Instagram

За год ее доход от рекламы в соцсети составил почти $2 млн

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак вновь возглавила рейтинг блогеров и знаменитостей, больше всего зарабатывающих на рекламе в Instagram, который составила российская версия журнала Forbes. За год ее доход от рекламы в соцсети составил $1,48 млн, сообщается в среду на сайте издания.

Журнал напомнил, что впервые представил рейтинг в прошлом году. В новой версии появилось сразу шесть новых людей, однако на первом месте вновь оказалась Собчак.

Второе место заняла певица Полина Гагарина ($0,89 млн), третье - телеведущая и блогер Ида Галич (0,85 млн). В первую десятку также вошли телеведущая Ксения Бородина ($0,77 млн), блогер Алина Левда (0,76 млн), телеведущая Настя Ивлеева (0,61 млн), блогер Валерия Чекалина (0,61 млн), телеведущая Регина Тодоренко и певица Елена Темникова (по 0,6 млн). В рейтинг также попал боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, заработавший на своем Instagram $0,6 млн.

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РоссияСобчак, Ксения Анатольевна
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