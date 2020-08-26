Ростовские предприятия по производству индейки возобновят работу в 2020 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. Бывшие производственные площадки "Евродона", "Донстара" и "Белой птицы" возобновят производство мяса индейки в Ростовской области в 2020 году. Об этом в среду в ходе бюджетного послания сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Вчера, например, теперь уже с новыми владельцами компании ["Евродон"] - "Дамате" - поучаствовали и произвели перезапуск площадки по выращиванию индейки. Задача в этом году - восстановить производство, в следующем году - выйти на производство мяса более 51 тыс. т индейки. Инвесторы к этому готовы и такие обязательства взяли", - сказал Голубев.

Глава региона отметил, что в 2018 году произошло сокращение объемов сельхозпроизводства в Ростовской области. Основной причиной в растениеводстве Голубев назвал засуху, в животноводстве - остановку нескольких крупных предприятий. Губернатор отметил, что при этом по ряду направлений произошел рост производства. "Во многом благодаря мерам господдержки, ориентированным на рост производительности за пять лет урожайность зерна в сельзозорганизациях выросла на 13% - до 35 центнеров с одного гектара, а надои молока на 41% - до 6,5 тыс. килограммов на одну корову", - сказал Голубев.

Во вторник Голубев посетил производственную площадку ООО "Индюшкин двор" (входит в ГК "Дамате") в Красносулинском районе, которая ранее принадлежала обанкротившемуся "Евродону". Здесь уже завершили формирование поголовья индюшат. На сегодняшний день на нее завезено 200 тыс. голов птицы. После 42 суток молодые птицы будут отправлены на площадки откорма. В настоящее время специалисты занимаются подготовкой 16 птичников откорма, которые будут запущены в ближайшее время. До конца года с площадок в Ростовской области на убой и переработку "Дамате" рассчитывает направить около 3 тыс. т индейки в живом весе.

Остановка производства на "Евродоне" стала следствием вспышек птичьего гриппа на предприятиях группы компаний в 2016-2018 годах. В результате "Евродон" допустил дефолт по платежу одному из основных своих кредиторов - "ВЭБ Капиталу". С февраля 2019 года на предприятиях группы была введена процедура наблюдения. В октябре 2019 года наблюдательный совет ВЭБ.РФ принял решение продать ГК "Евродон". В апреле стало известно о сдаче производственных площадок "Евродона" в аренду группе компаний "Дамате", сообщалось о планах возобновить производство до конца лета.