АСИ будет содействовать реализации лучших идей в рамках форума в Сочи

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) рассчитывает на реализацию лучших идей, которые представляют жители России в рамках сочинского форума "Сильные идеи для нового времени", организуемого АСИ и Фондом Росконгресс. Об этом сообщила в среду глава АСИ Светлана Чупшева на заседании клуба стратегических инициатив в Краснодаре.

Все желающие могут представить свои идеи для участия в форуме до 10 сентября по семи направлениям на крауд-платформе idea.asi.ru. Отобранные предложения дорабатываются вместе с экспертами. Наиболее значимые инициативы получат поддержку АСИ и партнеров, а авторы топ-100 идей представят их федеральным и международным экспертам на форуме в Сочи.

"Для нас задача, чтобы идеи, практики, которые получат народную и экспертную поддержку по всей стране, действительно, были реализованы. А вокруг каждой лучшей идеи мы сформируем пул единомышленников, команды, которые готовы будут эти идеи воплощать в жизнь", - сказала Чупшева.

По ее словам, в рамках подготовки к форуму поступило свыше 8 тыс. идей по улучшению работы экономики, социальной и технологической сфер в России.

Форум АСИ и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" пройдет в октябре в Сочи. Организационный комитет форума возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.