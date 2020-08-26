Победители конкурса среди биотехнологических стартапов получат 700 тыс. рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Три лучших биотехнологических стартапа получат на свои разработки по 700 тыс. рублей в рамках конкурса Patents Power 2020, прием заявок на который стартовал в среду. Об этом сообщила пресс-служба одного из организаторов конкурса фонда "Сколково".

"Фонд "Сколково", компания Bayer и Центр интеллектуальной собственности (ЦИС) "Сколково" начали прием заявок на конкурс Patents Power 2020. По его итогам организаторы отберут три лучших биотехнологических стартапа, которые получат гранты в 700 тыс. руб. Основная цель конкурса, который уже во второй раз проводится на площадке "Сколково", - поиск перспективных инновационных проектов с высоким потенциалом защиты интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.

Основные терапевтические направления отбора - кардиология, онкология, гинекология и офтальмология. Кроме того, заявки могут подать инновационные проекты в сфере цифрового здравоохранения, медицинских решений для здорового образа жизни, улучшения качества жизни и активного долголетия. К участию в конкурсе приглашаются лучшие исследовательские, университетские и биотехнологические проекты.

Трем победителям, выбранным экспертным жюри, Bayer предоставит гранты в размере 700 тыс. рублей. Часть из них должна быть направлена на защиту патентных прав. Также Bayer поделится своей индустриальной экспертизой в области защиты интеллектуальной собственности, а ЦИС "Сколково" окажет помощь по проверке мировой новизны и патентоспособности. Кроме того, команды-победители смогут воспользоваться услугами Центра по подготовке стратегии защиты интеллектуальной собственности.

В этом году для участников конкурса также пройдет образовательный семинар. Прием заявок на конкурс Patents Power проводится до 20 сентября. Финал по традиции состоится в рамках форума "Открытые инновации", который в этом году запланирован на 19-21 октября. По словам вице-президента, исполнительного директора Кластера биомедицинских технологий "Сколково" Натальи Полушкиной, конкурс уже позволил шести стартапам значительно продвинуть свои разработки как в РФ, так и за рубежом.

"Участие в конкурсе позволяет значительно глубже посмотреть на свою разработку, получить ценные рекомендации от команды конкурса, а также понять, какие именно качества разрабатываемого продукта (препарата или приложения) особенно ценны для стратегического партнера", - сказала Полушкина, слова которой приводят в сообщении.