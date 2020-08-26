Инфляция в России по итогам 2020 года может составить 3,8%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2020 года может сложиться на уровне 3,8% против ожидавшихся ранее 4,7%, а в 2021 году - снизиться до 3,6%, свидетельствуют данные консенсус-прогноза НИУ ВШЭ.

"Прогнозы по росту потребительских цен тоже изменились мало, только прогноз на текущий год снизился с 4,7% до 3,8%. В 2021 году ожидается замедление инфляции до 3,6%, после чего она незначительно ускорится, не превысив, однако, инфляционного таргета Банка России", - отмечается в исследовании.

В июне Минэкономразвития также пересмотрело оценку инфляции на конец 2020 года, понизив ее до 3,5% с 4%.

Согласно консенсус-прогнозу, ВВП РФ в 2020 году снизится на 4,2% против предыдущего прогноза в 4,3%. А в 2021 году ожидается восстановительный рост на 3,1% (предыдущая оценка - 3%).

"После чего, согласно консенсус-прогнозу, российская экономика выйдет на траекторию долгосрочного роста около 2% в год", - говорится в исследовании.

Кроме того, опрошенные НИУ ВШЭ эксперты ожидают снижения ключевой ставки ЦБ к концу года до 4% с 4,25% годовых.

"Это означает, что ускорение инфляции сейчас вообще не рассматривается экспертами в качестве существенного риска. В последующие годы эксперты ожидают некоторого увеличения инфляционных рисков и постепенного повышения ключевой ставки на 0,25-0,75 процентного пункта", - указывается в исследовании.

Консенсус-прогноз рассчитанн на основе оценок 14 экспертов. Опрос проводился с 12 по 20 августа 2020 года.