Shell выбрала Innowatts для внедрения цифрового решения прогнозирования спроса на базе AI

ТАСС, 26 августа. Shell Energy Europe Limited (SEEL) заключила соглашение с технологической компанией Innowatts для предоставления решения по прогнозированию клиентского спроса с помощью технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Об этом сообщило в среду издание Smart Energy International.

"Европейский рынок является приоритетным для Innowatts и сотрудничество с Shell Ventures - отличная возможность продолжить развитие в данном направлении. Наше решение позволяет анализировать данные, регистрируемые счетчиками, с помощью передовых алгоритмов, и принимать решения, способствующие ускорению перехода к экологически чистому энергопотреблению", - отметил технологический директор Innowatts Дэйв Бонди.

В рамках проекта будет внедрена SaaS-платформа для аналитики и сценарного прогнозирования уровня спроса на продукты Shell с помощью моделей искусственного интеллекта. Ожидается, что ее использование позволит компании повысить эффективность управления цепочкой поставок, а клиенты Shell смогут получать детальную информацию об углеродном следе и достигать своих целей в области устойчивого развития более быстро и эффективно.

На текущем этапе новое решение будет внедрено для обслуживания клиентов Shell в Северной Европе.