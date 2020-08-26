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Пригожин выкупил долг Навального, Соболь и ФБК перед "Московским школьником"

Арбитражный суд в октябре постановил взыскать с Навального, Соболь и ФБК примерно по 29 млн рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Предприниматель Евгений Пригожин выкупил долг Алексея Навального, активистки Любовь Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) перед компанией "Московский школьник", сообщила во вторник пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину.

"Что касается Фонда борьбы с коррупцией и Любови Соболь, то мои юристы с сегодняшнего дня начнут работу по принудительному взысканию долга в рамках российского законодательства. Надеюсь, вы помните, что в соответствии с новыми поправками в Конституцию России оно имеет приоритет над международным", - заявил Пригожин, чьи слова привели в пресс-службе "Конкорда".

Арбитражный суд Москвы в октябре 2019 года постановил взыскать с Навального, Соболь и ФБК примерно по 29 млн рублей (в общей сложности - порядка 88 млн рублей) в качестве компенсации морального ущерба по иску "Московского школьника", а также обязал удалить видео про комбинат как порочащее деловую репутацию компании.

В июле 2020 года Навальный объявил о смене юридического лица фонда в связи с тем, что организация не может выплатить взысканные по суду 29 млн рублей.

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