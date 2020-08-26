ОСК передаст ледокол "Арктика" заказчику в сентябре

АСТРАХАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Головной ледокол "Арктика" проекта 22220 планируется передать заказчику - "Росатомфлоту" - в сентябре. Об этом сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Я думаю, что в сентябре судно будет передано заказчику", - сказал он.

Атомный ледокол "Арктика" строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". В настоящее время судно проходит ходовые заводские испытания. В феврале во время пуско-наладочных работ на головном универсальном атомном ледоколе произошел отказ обмотки носового статора правого гребного электродвигателя. Межведомственная комиссия установила, что этот механизм не подлежит ремонту и требует демонтажа, по гарантийным обязательствам на производство и поставку гребного электродвигателя потребуется до 15 месяцев. Учитывая возрастающую интенсивность судоходства в акватории Северного морского пути, было принято решение принять атомный ледокол, не дожидаясь установки нового электродвигателя.

"Арктика" станет самым большим и мощным атомным ледоколом в мире. Ледокол предназначен для самостоятельной проводки судов, в том числе крупнотоннажных, лидирования караванов в западном районе Арктики. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, в частности на мелководных участках Енисея (Дудинское направление) и Обской губы.