Ростовский губернатор поручил снять инфраструктурные ограничения в моногородах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил снять инфраструктурные ограничения для инвестиционных площадок в моногородах региона в течение бюджетного цикла 2021-2023 годов.

Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Голубев сообщил, что высокие тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей области ведут к снижению инвестиционной привлекательности региона, уточнив, что власти работают над решением проблемы.

"В предстоящем бюджетном цикле мы должны окончательно снять все инфраструктурные ограничения - по электричеству, воде, очистным сооружениям - для инвестплощадок в самых разных территориях, но отдельно обращаю внимание, в том числе и на моногорода", - сказал он, выступая в правительстве региона с бюджетным посланием.

В Ростовской области три территории имеют статус опережающего развития, они расположены в моногородах Гуково, Донецк и Зверево. "Созданные и создаваемые там предприятия пользуется беспрецедентными льготами, это льготы по налогам, страховым взносам. Там открыто 17 новых производств. Но дальнейший рост, очевидно, сдерживается отсутствием необходимых мощностей", - отметил глава региона.

Голубев подчеркнул, что господдержка должна стимулировать приток инвестиций, и поручил обеспечить бюджетном наиболее эффективные механизмы. "Через субсидирование затрат инвесторов на техприсоединение к объектам инженерной инфраструктуры. Через снижение затрат сельхозтоваропроизводителей на обслуживание инвесткредитов. Не думаю, что сейчас нужно изобретать что-то новое. Важно по максимуму обеспечить бюджетными средствами те механизмы, что уже доказали свою эффективность", - уточнил он.

В Ростовской области статус ТОСЭР имеют три территории. Первая на юге России территория опережающего развития появилась на месте бывшего шахтерского города в Гуково в 2016 году. В марте 2019 года статус ТОР получили еще два моногорода: Донецк и Зверево.