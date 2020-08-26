В Липецкой области проведут уроки финансовой грамотности для работников предприятий

ЛИПЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. Уроки финансовой грамотности и безопасности проведут в Липецкой области для работников местных предприятий. Об этом сообщил в среду глава администрации региона Игорь Артамонов, приветствуя участников трехдневного курса по подготовке специалистов по данным вопросам, открывшегося в областном центре.

"Более 300 тыс. жителей познакомятся с ключевыми темами финансовой грамотности и финансовой безопасности в рамках масштабной программы, которая стартует в регионе", - сказал Артамонов, отметив, что методические материалы для реализации проекта разработал Сбербанк. Затем слушатели курса оправятся на более чем 80 областных предприятий, где прочтут соответствующие лекции работникам. "А уже на следующей неделе в онлайн-формате пройдет обучение преподавателей вузов, колледжей и учителей школ", - продолжил глава региона.

По его словам, первые публичные лекции на производстве состоятся в День знаний, что он считает символичным. "Тематика лекций очень актуальна, ведь любой современный человек должен уметь формировать личный или семейный бюджет, планировать расходы, анализировать экономическую ситуацию и вкладывать деньги", - сказал Артамонов.

В пресс-службе областной администрации пояснили, что цикл лекций рассчитали до конца года. Он включает в себя такие темы защиты о мошенников, сбережения средств, налоговых вычетов, планирования семейного бюджета и технологий онлайн платежей. Отдельный курс по финансовой безопасности предназначили для пенсионеров.