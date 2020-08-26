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Объем инновационной продукции, произведенной малым бизнесом, превысил 67 млрд рублей

При этом затраты на инновационную деятельность малых предприятий в 2019 году составили 27,3 млрд рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Объем инновационной продукции, произведенной в секторе малого бизнеса, достиг 67,1 млрд руб. Об этом сообщили в институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Его результаты есть в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, объем инновационной продукции, произведенной в секторе малого бизнеса, достиг 67,1 млрд руб., что в постоянных ценах выше уровня 2017 г. на 55%. В 2011-2019 гг. выпуск новых и улучшенных товаров, работ и услуг вырос в 2,5 раза и достиг своих максимальных значений.

Уровень инновационной активности малых предприятий в 2019 г. составил 5,8%. Для сравнения: в 2011-2017 гг. наблюдаемые характеристики инновационной активности малого бизнеса не превышали 4-5%. Наибольшие значения индикатора зафиксированы на предприятиях по производству лекарственных средств и материалов (22,5%), компьютеров, электронных и оптических изделий (18%), электрического оборудования (11,3%), готовых изделий (11,1%), химических веществ и продуктов (10,5%).

При этом затраты на инновационную деятельность малых предприятий в 2019 г. составили 27,3 млрд руб. (на 23% больше в постоянных ценах, чем объем инвестиций, направленных на технологические инновации в 2017 г.). Наибольшие его значения индикатора интенсивности затрат на инновационную деятельность зафиксированы в производстве лекарственных средств и материалов (5,8%), автотранспортных средств (4%), компьютеров, электронных и оптических изделий (2,7%).

Однако, доля инновационной продукции в общем объеме продаж малых предприятий занимает 2,4% (в 2017 г. - 1,6%). Значения индикатора выше среднего отмечаются на предприятиях по производству лекарственных средств и материалов (7,1%), компьютеров, электронных и оптических изделий (5,9%), готовых изделий и электрического оборудования (по 5,7%), машин и оборудования (4,5%), бумажных изделий и мебели (по 3,3%), пищевых продуктов (2,9%).

Исследование проводилось на основе федерального статистического наблюдения, проведенного по итогам 2019 г. среди данных 27,5 тыс. малых предприятий промышленного производства.

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