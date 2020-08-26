Строители петербургского метро начали забастовку из-за долгов по зарплате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Восемь сотрудников компании "Метроподземстрой" - субподрядчика по строительству метро Санкт-Петербурга - отказываются выходить после ночной смены из шахты городского метро, требуя выплатить им долги по заработной плате. Об этом сообщила ТАСС в среду официальный представитель генподрядчика - компании "Метрострой".

"Восемь человек после ночной смены остались под землей на Красносельско-Калининской линии. Существует техническая задержка по выплате заработной платы сотрудникам "Метроподземстроя", являющегося субподрядчиком "Метростроя", - сказала собеседница агентства.

Для покрытия задолженности перед сотрудниками предприятия с первого сентября планируется перевести весь штат "Метроподземстроя" - 264 человека - в филиал "Метростроя", где уже не ожидается задержек по заработной плате, добавили в пресс-службе. "Часть задолженности перед рабочими планируется покрыть в ближайшее время после приемки работ на Красносельско-Калининской линии, остальные выплаты будут погашаться после того, как правительство [Санкт-Петербурга] перераспределит средства с Красносельско-Калининской линии на Лахтинско-Правобережную линию", - отметили в "Метрострое"

Ситуация находится также на контроле у заказчика работ - комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.