Россия получила право поставок конфет и печенья в Марокко

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Россия и Марокко согласовали ветеринарный сертификат на экспортируемые из России растительные и пищевые продукты, не подпадающие под требования обязательной ветсертификации, к которым относятся конфеты и печенье. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Между Россельхознадзором и Министерством сельского хозяйства и морского рыболовства Королевства Марокко согласован ветеринарный сертификат на экспортируемые из России в Марокко растительные продукты, продукты растительного происхождения и пищевые продукты, не подлежащие обязательной ветеринарной сертификации", - отмечается в сообщении.

Таким образом, палочки печенья, конфеты и печенье, экспортируемые из России в Марокко, могут сопровождаться таким сертификатом при условии наличия выданного аккредитованной лабораторией заключения о соответствии экспортируемой продукции требованиям страны - импортера.

Между Россией и Марокко согласованы ветсертификаты, в частности, на поставки мяса, мясного сырья, субпродуктов, пищевого яйца и продуктов его переработки, а также на молоко и молочные продукты.