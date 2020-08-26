Самозанятые россияне смогут открывать собственные магазины на AliExpress

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. AliExpress предоставил самозанятым россиянам возможность открывать собственные магазины на онлайн-площадке, говорится в сообщении ретейлера.

"Открыть собственный магазин на маркетплейсе AliExpress уже в ближайшее время смогут самозанятые - физические лица, использующие специальный льготный налоговый режим, который действует в 75 регионах России. Сотрудничать с AliExpress смогут жители любого из этих регионов. К концу июля в России было зарегистрировано более 850 тыс. самозанятых с суммарным доходом более 110 млрд рублей", - отмечает площадка.

По закону самозанятым нельзя заниматься перепродажей товаров, но можно торговать продукцией собственного производства, в том числе через маркетплейсы. Среди продукции, производимой самозанятыми - аксессуары, товары для дома, сувениры и одежда с некоторыми ограничениями (то, что по закону не подлежит маркировке, например, футболки, платья, толстовки, юбки, брюки, джинсы, пиджаки или нижнее белье). Для регистрации потребуется ИНН и контактные данные.

Новым продавцам будет доступна доставка Почтой России или через компанию Cainiao. "Самозанятые продавцы смогут воспользоваться льготами от AliExpress: 0% комиссии на первые 100 товаров (включая расходы площадки на проведение онлайн-оплаты), субсидии на услуги логистики компании Cainiao в размере 60 рублей на каждую доставку, рекламное размещение у блогеров и партнеров площадки в рамках аффилиатной программы с комиссией от 3%. Также самозанятым будут доступны все те же функции управления магазином, что и крупным производителям: возможность оформить магазин по своему вкусу, управлять заказами, анализировать продажи магазина и категории в целом в личном кабинете продавца", - отметили в компании.

"Сейчас на AliExpress больше 14 тыс. российских продавцов, и 80% из них - предприятия малого бизнеса. Мы с большим уважением относимся к этой категории, особенно к производителям товаров. В последнее время им было непросто. По разным оценкам, самозанятых производителей сейчас не более 15 тыс., но есть тренд на переход индивидуальных предпринимателей в статус самозанятых, так что их число будет расти", - отметил директор по развитию "AliExpress Россия" Дмитрий Селихов.

Кто еще в России работает с самозанятыми

В России с самозанятыми с конца 2019 года уже сотрудничают Ozon и Wildberries (на конец августа на площадке зарегистрировано порядка 2,4 тыс. самозанятых из 45 тыс. партнеров). Кроме того, работу самозанятым предлагают сервисы "Яндекс.Еда" и Delivery Club, а также агрегаторы "Яндекс.Такси", "Ситимобил" и "Максим". "Сбермаркет" сотрудничает с порядка 7 тыс. самозанятых курьеров и сборщиков заказов. И это не полный список компаний, которые в РФ предлагают заработок физическим лицам, зарегистрированным в качестве самозанятых.