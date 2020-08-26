Глава дирекции Севморпути Росатома вошел в Межведомственную комиссию Совбеза по Арктике

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Заместитель генерального директора - директор Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша вошел в состав Межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения интересов России в Арктике. Об этом говорится в сообщении Росатома.

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании этой комиссии, ее возглавил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Согласно указу президента, комиссия будет заниматься выработкой мер по обеспечению национальной безопасности РФ в Арктике и социально-экономическому развитию Арктической зоны, а также координировать деятельность федеральных, региональных и местных органов власти при реализации этих мер. На новую структуру возложены функции анализа состояния и перспектив развития международной, в том числе военно-политической, обстановки в Арктике, оценки хода реализации в этом регионе национальных приоритетов страны, выявления внутренних и внешних угроз национальной безопасности в Арктике и так далее.

В комиссии будет состоять 31 человек.

Росатом отмечает, что в состав комиссии также вошли заместитель председателя Совбеза (председатель), министры обороны, иностранных дел, природных ресурсов и экологии, транспорта, финансов, промышленности и торговли, экономического развития, энергетики, директор СВР, первые заместители глав Росгвардии и ФСБ.

Ранее сообщалось, что первое заседание комиссии СБ РФ по Арктике пройдет в ближайшее время в Москве.