Чупшева: на Кубани до конца года откроются три "Точки кипения"

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Три "Точки кипения", две из которых будут университетскими, откроют до конца года в Краснодарском крае. Об этом сообщила в среду глава АСИ Светлана Чупшева на встрече с губернатором региона Вениамином Кондратьевым.

"На следующей неделе открывается городская "Точка кипения" в Краснодаре. В октябре при нашем содействии открываем две "Точки кипения" в ключевых университетах - Кубанском государственном университете и Кубанском государственном технологическом университете. По сути мы реализуем древнюю миссию университетов, когда он открывает свои двери для широкого круга общественности, бизнеса, чтобы наука была тесно связана с сектором реальной экономики", - сказала она.

Чупшева выразила уверенность, что эти три новые точки роста помогут совместно реализовать полезные для экономики и социальной сферы "проекты во благо Краснодарского края".

"Точки кипения" создаются при поддержке АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" (НТИ) по поручению АСИ. Первая из них открылась в Москве в 2013 году, в течение семи лет они планомерно открывались в разных городах страны. Пространства предназначены для ученых, бизнесменов, госслужащих, общественников, студентов. В "Точках кипения" они могут делиться опытом, итогами работы, совместно прорабатывать новые модели развития. В 2019 году появился новый формат - университетские "Точки кипения", за год их открылось 54, основным направлением деятельности стали образовательные программы, а также включение в повестку НТИ и цифровой экономики.