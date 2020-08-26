В Ростовской области отремонтируют подъезды к трем пунктам пропуска через госграницу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. Подъездные дороги к трем многосторонним автомобильным пунктам пропуска через государственную границу отремонтируют в Ростовской области. Как сообщил в среду на заседании регионального правительства министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов, сейчас проекты проходят государственную экспертизу.

"В текущем году мы завершаем подготовку документации на реконструкцию подъездов к трем пунктам пропуска. Проекты готовы, направлены на государственную экспертизу. Общая стоимость их реализации составит порядка 500 млн рублей", - сказал Иванов.

Министр транспорта региона уточнил ТАСС, что власти планируют отремонтировать подъездные дороги к пунктам пропуска Авило-Успенка, Гуково и Куйбышево. Всего на территории Ростовской области находится восемь многосторонних автомобильных пунктов пропуска через государственную границу.

По словам министра транспорта региона, развитие подъездов к автомобильным пунктам пропуска через государственную границу входит в число основных направлений развития дорожной сети Ростовской области. К таким направлениям Иванов отнес также строительство кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону, повышение транспортной доступности морского порта Азов, ликвидацию аварийных мостов и путепроводов, развитие сети опорных дорог по таким направлениям, как Ростов-на-Дону - Волгодонск, Ростов-на-Дону - Ставрополь, Азов - Староминская.

Также, по мнению Иванова, автомобильный обход протяженностью 9 км, которы построят к морскому порту Азов в регионе, позволит повысить транспортную доступность порта.

"В целях развития транспортной доступности морского порта Азов в текущем году мы приступили к подготовке проекта строительства подъездной автодороги в обход улично-дорожной сети города Азова протяженностью около 9 км", - сказал Иванов, отметив, что стоимость реализации проекта составит около двух миллиардов рублей.

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