Инфляционные ожидания россиян в августе практически не изменились

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян в августе 2020 года изменились слабо и разнонаправленно по сравнению с предыдущим месяцем, а в сравнении с мартом 2020 года - выросли на 0,9% пункта (п.п.), до 8,8%, следует из сообщения Банка России.

"В августе инфляционные ожидания изменились слабо и разнонаправленно по сравнению с предыдущим месяцем. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 8,8%, что также на 0,9 п.п. выше значения марта 2020 г. Текущие уровни наблюдаемой и ожидаемой инфляции находятся вблизи среднего значения IV квартала 2019 года", - указано в сообщении регулятора.

В сообщении отмечается, что в августе 2020 г. ООО "инФОМ" по заказу Банка России возобновил проведение всероссийских репрезентативных опросов населения в формате личного интервью. Из-за методологических различий их результаты не сопоставимы с результатами телефонных опросов, проводимых в апреле - июле и будут приведены в сравнении с опросами, проводимыми до марта 2020 г. включительно.

По прогнозу Банка России, до конца года годовая инфляция повысится до 3,7-4,2% вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года. Инфляция по итогам 2021 г. будет находиться в интервале 3,5-4,0%, а в дальнейшем - стабилизируется вблизи 4%.