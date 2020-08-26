АСИ планирует помочь Кубани в решении проблемы нагрузки на энергосистему в летний период

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) задействует свои механизмы для решения проблемы нагрузки на энергосистему Кубани в летний сезон. Об этом сообщила глава АСИ Светлана Чупшева на расширенном заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата в Краснодарском крае.

"Слышим и знаем о проблеме по энергетике. Думаю, что готовы будем тоже подключиться, использовать наши инфраструктуру, компетенции и помогать на федеральном уровне. Проблеме не один год, она сама не рассосется", - сказала она, отреагировав таким образом на просьбу губернатора региона Вениамина Кондратьева оказать содействие в данном вопросе.

Чупшева уточнила, что в АСИ "готовы прорабатывать, предлагать идеи и решать эту задачу".

В летний период, когда в Краснодарский край приезжают туристы, нагрузка на энергосистему увеличивается, периодически происходят аварийные отключения электричества. Общая мощность энергостанций региона составляет 2,1 тыс. МВт, в то время как максимум электрической нагрузки в пик в регионе превышает 5 тыс. МВт. По этой причине электроснабжение потребителей региона осуществляется в том числе из Ростовской области и Ставропольского края в объеме до 3 тыс. МВт.