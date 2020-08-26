Более 7 млрд рублей инвестиций привлекли в ОЭЗ Подмосковья в I полугодии 2020 года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более 200 резидентов реализуют свои проекты на территории особых экономических зон (ОЭЗ) в Московской области, в первом полугодии 2020 года ими было вложено 7 млрд рублей инвестиций и создано 400 рабочих мест, об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"В особых экономических зонах Московской области реализуют проекты 203 резидента, в первом полугодии 2020 года ими осуществлено более 7 млрд рублей инвестиций", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что за этот период было создано более 400 рабочих мест.

Всего в Московской области создано порядка 80 инфраструктурных площадок для развития бизнеса, в числе которых особые экономические зоны в городских округах Дубна, Фрязино, Ступино и Кашира. Также ранее власти региона подавали заявку на создание ОЭЗ "Максимиха" в подмосковном Домодедове.