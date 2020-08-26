Кондратьев: форум АСИ и Фонда Росконгресс позволит привлечь новых инвесторов на Кубань

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Форум Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени", который пройдет в Сочи в октябре, может помочь привлечь новых иностранных партнеров на Кубань. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании клуба стратегических инициатив в Краснодаре.

"Сочи - это сегодня площадка не только спортивная и культурная, это и политическая площадка на весь мир, и экономическая площадка на весь мир. Поэтому я говорю, что границы этого форума шагнут далеко за границы нашей страны, это самое главное. А самое главное для нас - это то, что мы сможем воспользоваться в том числе теми, кто приедет на этот форум - для нас они могут быть потенциальными серьезными партнерами надолго", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что регион готов взять на себя обеспечение всех участников форума всем необходимым, в том числе проживанием, для качественного проведения мероприятия. "Мы готовы сделать все, чтобы он прошел успешно", - добавил глава региона.

В среду в Краснодарском крае был создан Клуб стратегических инициатив. В первом заседании организации приняли участие глава Кубани Вениамин Кондратьев и гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Регион одним из первых в стране создал площадку, задача которой - оказать содействие действующим и начинающим предпринимателям региона в реализации их планов по развитию территорий. Как сообщила в среду в Краснодаре на заседании клуба глава АСИ Светлана Чупшева, агентство готово дать членам таких клубов доступ ко всей экосистеме АСИ - сети "Точек кипения", федеральным экспертам, базе знаний.

Форум АСИ и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" пройдет в октябре в Сочи. Организационный комитет форума возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Все желающие могут представить свои идеи для участия в форуме до 10 сентября по семи направлениям на крауд-платформе idea.asi.ru. Отобранные предложения дорабатываются вместе с экспертами. Наиболее значимые инициативы получат поддержку АСИ и партнеров, а авторы топ-100 идей представят их федеральным и международным экспертам на форуме.