РЖД рассматривают возможность закупки электричек на водороде

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) рассматривают возможность закупки пригородного подвижного состава на водородном топливе вместо дизельных рельсовых автобусов. Об этом журналистам сообщил заместитель гендиректора - главный инженер компании Сергей Кобзев.

"Мы почти массово будем переходить на газовые виды топлива, уходить от дизельного топлива, уходить от нефтепродуктов. Это для нас большой революционный шаг, связанный с огромными изменениями в локомотивах. Мы надеемся, что после 2025 года в пригородном движении будут применяться водородные поезда. Это экологически чистый вид топлива", - сказал он.

Кобзев добавил, что сейчас необходимо разработать опытный образец локомотива на водородном топливе, и для этого заключены все соглашения. Планируется, что он будет готов в декабре 2021 - январе 2022. Затем последует стадия испытаний и апробации. "И потом уже серийное производство", - заключил замглавы РЖД.

В качестве потенциальных производителей локомотивов Кобзев назвал "Трансмашхолдинг" и "Синару".

Экологическая стратегия

РЖД, по словам Кобзева, с 2025 года планируют приобретать локомотивы на газовом топливе и к 2030 году заместить порядка 25% дизельных локомотивов. Таким образом, удастся снизить влияние железнодорожного транспорта на экологию - если сейчас на его долю приходится 1% от всех вредных воздействий, то к 2030 году этот показатель должен составить 0,7%. При этом компании уже удалось уменьшить углеродное воздействие на 46%.

В ноябре 2020 года планируется актуализировать экологическую стратегию РЖД и обновить цели.