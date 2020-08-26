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Минторг США внес в черный список 24 китайские компании

Параллельно с этим госсекретарь Майкл Помпео объявил о введении визовых ограничений в отношении граждан КНР, причастных к насыпным работам в акватории Южно-Китайского моря
Здание Министерства торговли США REUTERS/Mike Theiler
Описание
Здание Министерства торговли США
© REUTERS/Mike Theiler

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Министерство торговли США внесло в среду в свой черный список 24 китайские государственные компании в связи с приписываемым им оказанием помощи Пекину в деле проведения насыпных работ в акватории Южно-Китайского моря. Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

"Бюро промышленности и безопасности Минторга США включило 24 китайские компании в свой черный список за их роль в оказании помощи ВС КНР в деле возведения и милитаризации искусственных островов в Южно-Китайском море, что подверглось осуждению на международном уровне", - утверждается в документе.

Параллельно с этим госсекретарь Майкл Помпео объявил о введении визовых ограничений в отношении граждан КНР, причастных к насыпным работам в акватории Южно-Китайского моря.

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