Минторг США внес в черный список 24 китайские компании

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Министерство торговли США внесло в среду в свой черный список 24 китайские государственные компании в связи с приписываемым им оказанием помощи Пекину в деле проведения насыпных работ в акватории Южно-Китайского моря. Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

"Бюро промышленности и безопасности Минторга США включило 24 китайские компании в свой черный список за их роль в оказании помощи ВС КНР в деле возведения и милитаризации искусственных островов в Южно-Китайском море, что подверглось осуждению на международном уровне", - утверждается в документе.

Параллельно с этим госсекретарь Майкл Помпео объявил о введении визовых ограничений в отношении граждан КНР, причастных к насыпным работам в акватории Южно-Китайского моря.