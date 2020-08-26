Около 9% жалоб предпринимателей на платформе "Забизнес.рф" подтвердились

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Около 9% из более чем 1 тыс. обращений российских предпринимателей, поступивших на цифровую платформу по взаимодействию с контрольно-надзорными и силовыми структурами "Забизнес.рф", нашли свое подтверждение. Об этом сообщила в среду глава АСИ Светлана Чупшева на расширенном заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата в Краснодарском крае.

"Жалобы бизнеса рассматривают центральные аппараты правоохранительных органов. У нас уже более 1 тыс. обращений от бизнеса поступили, с ними работают коллеги из Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, МВД и ФСБ. Порядка 9% обращений, обработанных центральными аппаратами, подтвердили позицию предпринимателей", - сказала она.

По словам Чупшевой, предпринимательское сообщество видит серьезные положительные изменения в коммуникации с контрольно-надзорными органами и силовыми структурами.

Она напомнила, что платформа "Забизнес.рф" была запущена в ноябре 2019 года Агентством стратегических инициатив совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, ТПП, "Деловой Россией" и "Опорой России". Благодаря ей предприниматели могут обратиться в МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет, а в случае несогласия с ответом жалобу изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен. Создать такую цифровую платформу для защиты бизнеса поручал президент РФ Владимир Путин.