ФАС считает вероятным рост цен на международный роуминг

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает вероятным небольшое повышение тарифов на услуги международного роуминга в связи с тем, что объем предоставляемых услуг сильно упал, заявила начальник управления регулирования связи и ИТ ФАС Елена Заева в ходе "Прямой линии с ФАС".

"Сейчас россияне мало куда ездят, и поэтому объем услуг международного роуминга сильно упал по вполне понятным причинам, а у операторов есть постоянные затраты при взаимодействии с операторами - партнерами из других стран. И плюс расчеты идут в валюте. Все эти факторы влияют на то, что есть такая возможность, что операторы не сильно, не по всем направлениям, не на большой объем могут повысить тарифы", - пояснила Заева.

По ее словам, сейчас услугами международного роуминга почти никто не пользуется, поэтому повышение тарифов не принесет выручки операторам сотовой связи. "Поэтому сейчас ситуацию мы оцениваем как сложно прогнозируемую", - добавила она.