В Utair прокомментировали информацию об утечке персональных данных пассажиров

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Хакеры, устроившие масштабную атаку на серверы авиакомпании Utair, не смогли получить доступ к банковским картам пассажиров и счетам в программе лояльности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании. Там также уточнили, что речь идет об атаках полуторагодовалой давности.

"Полтора года назад Utair подвергся масштабным хакерским атакам. В результате пострадал один из серверов, и хакеры смогли завладеть частью разрозненных данных о пользователях. Служба безопасности авиакомпании исправила эту проблему, приняла дополнительные меры по защите данных пользователей и минимизации рисков спама и фишинга, - отметили в Utair.

"Хакерам не удалось получить доступ к данным банковских карт пользователей, так как Utair хранит их отдельно для безопасности. Счетам пассажиров в программе лояльности авиакомпании также ничто не угрожает: Utair использует двухфакторную аутентификацию, и за полтора года не зафиксировано ни одного несанкционированного доступа к счетам", - добавили в компании.

Ранее в среду в Telegram-канале "Утечки информации" появились данные о том, что накануне на англоязычных форумах в свободном доступе появилась база данных, принадлежащая компании Utair Digital - IТ-подразделению авиакомпании Utair, и обнаруженная на форумах в даркнете еще в марте 2019 года. В базе якобы содержится более 500 тыс. строк, включая персональные данные пользователей авиакомпании.