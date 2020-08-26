Сервис такси DiDi готов помочь властям Татарстана оптимизировать городское движение

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Китайская компания DiDi, которая 25 августа запустила сервис онлайн-заказа такси в Казани, готова делиться с Минтрансом Татарстана данными о загруженности городских дорог для оптимизации транспортных потоков. Об этом сообщил ТАСС в среду старший операционный менеджер DiDi в России Даниил Петин.

"У нас есть несколько потенциальных проектов, мы стремимся сотрудничать в плане улучшения среды и транспортной инфраструктуры. Наши продукты, которые работают на других рынках, позволяют оптимизировать транспортные потоки за счет того, что у нас есть большое количество информации. Они [данные] дополнительным слоем накладываются на уже имеющуюся городскую инфраструктуру. Потому что в том же Татарстане есть огромное количество перекрестков, которые на данный момент уже регулируются интеллектуальной системой. Наши данные могут дополнить получаемую информацию", - сказал он.

Петин отметил, что в этом случае речь не идет о передаче личных данных пассажиров - вероятнее всего, компания будет делиться информацией о количестве поездок. "Если мы сможем наладить это технически и увидим, что это городу интересно, конечно же, мы готовы сотрудничать. Это то, что мы делаем на других рынках, и мы видим, что это помогает. Нам кажется, что мы можем принести пользу для жителей города Казани и, конечно же, для министерства транспорта [Татарстана]", - добавил собеседник агентства.

Во вторник, 25 августа, DiDi начал принимать заказы такси в Казани - с этого города компания начала свой выход на российский рынок агрегаторов такси. Говоря о масштабировании бизнеса в России, Петин лишь отметил, что компания пока не готова раскрывать свои планы, но в приоритете будут как крупные, так и менее крупные города.

DiDi Chuxing - крупнейший сервис автомобильных перевозок в Китае, основанный в 2012 году, выкупивший местное отделение американской Uber и практически полностью контролирующий этот рынок на территории КНР. Помимо онлайн-заказа такси, DiDi предоставляет услуги по аренде автомобилей и велосипедов, карпулинга (совместного использования частного автомобиля) и доставки еды.