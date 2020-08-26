Южнокорейские власти проверяют Netflix на предмет уклонения от уплаты налогов

СЕУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Национальная налоговая служба Республики Корея начала проверку в отношении южнокорейского подразделения американской стриминговой платформы Netflix в связи с подозрениями в уклонении от уплаты налогов. Об этом в среду сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на осведомленные источники.

В компании подтвердили факт проведения проверки. По словам представителей сеульского офиса Netflix, корпорация выразила готовность сотрудничать с властями.

Как поясняет агентство, причиной для такого внимания со стороны налоговой службы к Netflix послужили подозрения в том, что корпорация могла выводить крупные суммы денег из Республики Корея посредством уплаты в пользу головного офиса в США комиссионных за предоставление неких консультационных услуг. Затем, как предполагают власти, Netflix декларировала отрицательный доход на территории Южной Кореи, что освобождало компанию от необходимости уплаты налогов.

Netflix предоставляет свои услуги более чем в 190 странах мира, включая Россию. Компания была основана в 1997 году, штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи. По данным газеты The Washington Post, аудитория платформы в июле составила более 190 млн человек.