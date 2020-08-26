ФАС рассчитывает принять решение по делу Booking.com до конца года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает принять решение по делу против сервиса онлайн-бронирования Booking.com до конца 2020 года, заявила начальник управления регулирования связи и ИТ ФАС Елена Заева в ходе "Прямой линии с ФАС".

В декабре 2019 года ФАС завела дело в отношении Booking.com из-за навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен. То есть сервис запрещал подключенным к нему гостиницам снижать цены на других ресурсах.

"Дело рассматривается, максимальный срок рассмотрения, в соответствии с законом "О защите конкуренции", составляет девять месяцев. Этот срок еще не истек, - сказала Заева. - Любое дело нужно рассмотреть тщательно. Во-первых, нам нужно обеспечить состязательность сторон в процессе - когда был карантин, была пандемия, стороны не могли обеспечить свое право на участие".

"Напомню - в рамках этого дела рассматривается конфиденциальная информация, поэтому участники имели право выбрать способ участия исключительно очный, поэтому дело еще рассматривается. Я все-таки рассчитываю, что в 9-месячный срок мы уложимся и до конца этого года примем решение", - добавила Заева.