iHerb планирует продавать товары из России на своей глобальной интернет-площадке

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Американский интернет-магазин iHerb, специализирующийся на продаже витаминов, БАДов и товаров для здоровья и красоты, планирует продвигать экспортные товары российских производителей на своей глобальной площадке. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор iHerb Russia Илья Микин.

"Сейчас уже продается около 20 продуктов российского производства под маркой Rocs. Еще около пяти российских производителей на очереди по интеграции на нашу глобальную площадку. Мы планируем активно продвигать российскую продукцию на мировой рынок, и мы очень тщательно подбираем качественные, натуральные и экологически чистые продукты, как и для всех наших клиентов по всему миру", - сообщил он.

В России же iHerb поддерживает инициативу по созданию бондовых складов для трансграничной торговли. "Внедрение данных складов позволит трансграничным магазинам быстрее доставлять заказы покупателям, удобнее работать с возвратами товаров", - считает Микин.