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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Курс доллара на Мосбирже поднялся до 76 рублей

В последний раз доллар торговался на этом уровне 22 апреля
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,9%, в моменте достигая отметки в 76 рублей, свидетельствуют данные торгов на 16:24 мск.

В последний раз доллар торговался на уровне 76 рублей 22 апреля текущего года.

По состоянию на 16:30 мск, курс доллара замедлил рост до 0,85% и находился на отметке 75,97 рубля. Курс евро прибавлял 0,5%, достигая 89,61 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне возросла на 0,2% - до $45,95 за баррель. Нефть сорта WTI торговалась по $43,64 за баррель, что на 0,67% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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