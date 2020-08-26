Около 5 млрд рублей направят на ремонт оборудования к отопительному сезону в регионах ЦФО

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Генерирующие компании направят 4,9 млрд рублей на ремонт основного оборудования, необходимого для прохождения отопительного сезона 2020-2021 годов в регионах Центрального федерального округа (ЦФО), сообщается в среду на сайте Министерства энергетики России.

"Плановые затраты на ремонт основного оборудования генерирующими компаниями ЦФО в 2020 году составляют 4,9 млрд рублей. По электросетевым компаниям уровень затрат на ремонтную программу в 2020 году составляет 2 млрд рублей, что меньше затрат 2019 года на 9%", - говорится в сообщении.

Электросетевые компании к концу августа завершили календарный план ремонта, генерирующие компании выполнили план на 86%. Случаи переноса сроков ремонта связаны с ограничениями, веденными в регионах для борьбы с коронавирусом.

Как отметил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак по итогам заседания в Калужской области правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ ЦФО к отопительному сезону, в 2020 году отмечается снижение количества эксплуатируемого оборудования с высоким уровнем риска.