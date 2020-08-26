Почти 1000 идей получены на треке "Новая городская политика" к форуму АСИ и Росконгресса

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Почти 1000 идей представлены для трека "Новая городская политика" в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", организуемого Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс. Об этом сообщила на презентации трека форума в ТАСС руководитель центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

"В рамках трека "Новая городская политика" мы получили почти 1000 идей - это беспрецедентная ситуация в истории краудсорсинга. Приоритетные направления проекта - городская мобильность, здоровый город, озеленение и новые технологические решения. Одно из самых популярных направлений - креативные индустрии в городах, это "новая нефть", которая может поднять городскую экономику на новый уровень," - сказала Журавлева.

Форум АСИ и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" пройдет в октябре в Сочи. Организационный комитет форума возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Все желающие могут представить свои идеи для участия в форуме до 10 сентября по семи направлениям на крауд-платформе idea.asi.ru. Отобранные предложения дорабатываются вместе с экспертами. Наиболее значимые инициативы получат поддержку АСИ и партнеров, а авторы топ-100 идей представят их федеральным и международным экспертам на форуме.