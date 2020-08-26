Давосский форум перенесли на лето 2021 года

ЖЕНЕВА, 26 августа. /ТАСС/. Пандемия коронавируса побудила Всемирный экономический форум (ВЭФ) перенести свое ежегодное заседание с зимы на лето 2021 года. Об этом сообщила в среду штаб-квартира ВЭФ.

Подчеркивается, что ВЭФ "решил перенести ежегодное заседание 2021 года на начало лета". "Это решение не было легким, поскольку срочно необходимо, чтобы мировые лидеры собрались для определения совместного пути к восстановлению и выработке "Большой перезагрузки" в эпоху после заболевания COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - заявил исполнительный директор ВЭФ Эдриан Монк. Сославшись на экспертов, он пояснил, что "нет возможности" безопасно провести форум в Давосе в январе.

Монк сообщил, что ВЭФ, начиная с 25 января, проведет в цифровом формате мероприятие высокого уровня "Давосские диалоги", в ходе которого "ключевые глобальные лидеры поделятся своими взглядами на состояние мира в 2021 году".

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она проводит ежегодно в Давосе встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и видных экспертов в различных сферах деятельности. Членами ВЭФ являются около 1000 крупных компаний и организаций.