Кабмин подготовил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года

НОВО-ОГАРЕВО, 26 августа. /ТАСС/. Правительство России подготовило национальную программу развития Дальнего Востока до 2035 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании у президента РФ Владимира Путина в среду.

"По вашему поручению мы подготовили национальную программу развития этого региона до 2024 года с перспективой развития до 2035 года", - сказал премьер.

По словам Мишустина, в ходе встреч с жителями региона поднимались вопросы по совершенствованию условий программ "Дальневосточная ипотека" и "Дальневосточный гектар", по решению проблем аварийного жилья. Все эти вопросы будут отражены в нацпрограмме. Мишустин заметил, что при разработке программы эксперты Министерства развития Дальнего Востока и Арктики проводили консультации с представителями общественности.

"В результате, итоговый документ определяет вектор развития каждого из 11 субъектов ДФО, учитывает их специфику, содержит конкретные шаги, которые необходимы для достижения целей, поставленных вашим указом", - обратился Мишустин к президенту. Он уточнил, что по каждому населенному пункту, фигурирующему в нацпрограмме, будут прописаны критерии: где необходимо построить спорткомплекс, где спортплощадку, где больницу, а где - фельдшерско-акушерский пункт.

Помимо социальных, в нацпрограмме сформулированы и экономические меры, которые, по словам Мишустина, подробно обсуждались на соответствующем совещании в Благовещенске.

Газоснабжение региона

Мишустин также заявил, что средства от реструктуризации бюджетных кредитов могут быть направлены на газификацию регионов Дальнего Востока.

"Крайне низок уровень газификации субъектов Дальневосточного федерального округа, поэтому правительство проработает вопрос о финансировании региональных программ газификации, возможность направлять на них средства, которые высвобождаются в результате реструктуризации бюджетных кредитов", - сказал премьер.

Глава правительства также заверил, что кабмин сделает все возможное, чтобы выполнить данное ранее Путиным поручение о газоснабжении Камчатки. "К осени ведомства должны отработать и согласовать четкий план газоснабжения региона", - сообщил он.

Мишустин коротко проинформировал Путина об итогах своего посещения четырех регионов ДФО. По словам Мишустина, он увидел проблемы, характерные как для конкретных субъектов, так и общие для всего региона. "Дальнему Востоку необходимы современные больницы, поликлиники, обновление существующих. Например, чукотской окружной больнице требуется новое оборудование, крайне важно закончить строительство камчатской краевой больницы", - сказал премьер, добавив, что даны соответствующие поручения, а также определены источники финансирования. Глава правительства также проинформировал об ускорении завершения реконструкции магаданского областного онкологического диспансера.

Говоря о других проблемных сферах, Мишустин указал также на необходимость энергообеспечения региона. Он пообещал поддерживать стоимость электричества на приемлемом для жителей уровне. Отдельное внимание Мишустин уделил проблеме развития тепличного хозяйства и указал на необходимость механизма государственной поддержки проектов по строительству и модернизации тепличных комплексов в округе.