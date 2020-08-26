Чупшева: АСИ готово привлечь свои компетенции для проектирования IT-кластера на Кубани

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) готово привлечь свои компетенции для проектирования ИТ-кластера в Анапе. Об этом сообщила глава АСИ Светлана Чупшева на расширенном заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата в Краснодарском крае.

"Вы говорили об IT-кластере. Мы готовы привлечь все свои компетенции, компетенции своих экспертов, чтобы вместе с предпринимательским сообществом, региональными органами власти спроектировать то, как это можно реализовать на территории Краснодарского края", - сказала она, уточнив, что создание проекта обеспечит региону ряд конкурентных преимуществ.

Идею создания IT-кластера в Анапе высказал на заседании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Мы должны сегодня сделать все, чтобы Анапа <...> показала, что это не только курорт, но и место досуга, в том числе и для интеллектуальных людей, если там все-таки будет этот IT-город. Это наша мечта, и я здесь прошу вашей поддержки, - сказал он, обращаясь к Чупшевой. - Если это получится, это должен быть серьезный федеральный проект".