Эксперты допустили рост цен на нефть до $47 из-за урагана в Мексиканском заливе

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Цены на нефть могут продолжить рост и дойти до $47 за баррель в ближайшее время в связи с приближением к Мексиканскому заливу (штаты Луизиана и Техас) урагана Лаура. Однако эффект для рынка будет краткосрочным и цены вскоре вернутся к прежним уровням, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В Мексиканском заливе расположены главные американские нефтеперерабатывающие предприятия. По прогнозам метеорологов, ураган обрушится на побережье Техаса и Луизианы в среду вечером или утром в четверг.

Сезонная история

В США начинается сезон ураганов, на фоне которых компании часто вывозят сотрудников с платформ, закрывают прибрежные объекты, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "Но это ненадолго, поэтому на самой новости об урагане трейдеры вполне могут поднять цены до $47 [за баррель], но потом будет определенный отскок, потому что в реальности эта история не вызовет дефицита со стороны предложения нефти. Сейчас хранилища по миру все еще сильно заполнены, запасов достаточно", - подчеркивает эксперт.

На фоне падения добычи в Мексиканском заливе стоимость Brent этим утром подрастала на 0,46% - до $46,07 за баррель, а нефть WTI торговалась по $43,4 за баррель (+0,12%).

Реальный эффект от урагана оценить пока сложно, считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Природные явления нередко влияют на цены на нефть, но пока оценить, насколько сильным будет эффект от урагана, сложно - все будет зависеть от масштаба причиненного ущерба и затронет ли он добычные проекты.

Аналитик Сбербанка Михаил Шейбе констатирует, что в ожидании урагана производители нефти останавливают 1,56 млн баррелей в сутки добывающих мощностей, а под угрозой закрытия оказались НПЗ, перерабатывающие 3,8 млн баррелей в сутки. По мнению аналитика, последние сведения подразумевают, что из-за значительного сокращения спроса со стороны НПЗ начнется накопление товарных запасов в нефтехранилищах.

Сегодня также ожидается отчет Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, который отразит динамику запасов нефти. "На наш взгляд, сегодня котировки Brent вполне могут проверить на прочность поддержку на уровне $45,4 после выхода данных EIA. Если же они окажутся более оптимистичными, чем ожидалось, а ураган Лаура продолжит усиливаться, цена Brent может повыситься до технического диапазона $46,6-47,3 за баррель", - следует из отчета Шейбе.