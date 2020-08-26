Глава АСИ: экономика России достойно выдержала пандемию благодаря мерам поддержки

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Российская экономика достойно выдержала последствия пандемии коронавируса благодаря принятию на всех уровнях власти мер государственной поддержки в отношении бизнеса и населения. Такое мнение высказала в среду глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на расширенном заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата в Краснодарском крае.

"Я считаю, что экономика достойно выдержала удар. Федеральные меры поддержки - несколько пакетов было принято - регионы дополнили своими мерами. Например, расширили число субъектов-получателей господдержки, ввели новые механизмы, которые входят в юрисдикцию региона", - сказала она, отметив, что это помогло максимальному количеству предпринимателей, в том числе малому и среднему бизнесу, "выйти с наименьшими потерями".

"Задача сегодня - сократить негативные последствия [пандемии], увидеть возможности, постараться помочь быстро восстановиться бизнесу и создать комфортные возможности для создания новых ниш в отраслях и направлениях", - добавила глава АСИ.

В России малый и средний бизнес из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей получил несколько видов господдержки. В частности, в период пандемии была введена отсрочка арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, введен мораторий на банкротство таких компаний, работала программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам.

Также малые и средние предприятия в заявительном порядке могут получить субсидии за апрель и май - по 12 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% работников. С 1 июня запущена кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях с льготной ставкой 2% годовых. Самозанятым возвращается налог на доход, уплаченный за 2019 год.