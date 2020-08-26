Россия поднялась на четвертое место по продажам легковых авто среди европейских стран

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Автомобильный рынок России, который в июле показал рост, поднялся с пятого места на четвертое в рейтинге европейских авторынков, сообщили в аналитическом агентстве "Автостат" со ссылкой на данные национальных ассоциаций автопроизводителей Европы.

"Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на четвертое место в европейском рейтинге. По предварительным оценкам агентства "Автостат", продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 164,5 тыс. единиц (без учета LCV)", - говорится в сообщении.

Так, лидером рейтинга в июле стала Германия, где было продано почти 315 тыс. автомобилей (-5,4%). Второе место заняла Франция - 179 тыс. проданных авто (+3,9%). Третий результат среди европейских авторынков показала Великобритания - 175 тыс. реализованных машин (+11,3%). Замыкает пятерку европейских лидеров Италия, чьи дилеры продали 136 тыс. автомобилей (-11%).

Как ранее сообщали в АЕБ, продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в июле 2020 года выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 141,924 тыс. штук.