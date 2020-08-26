В России 40% бизнесменов не уверены, что выполнят обязательства перед государством

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Примерно 40% российских предпринимателей сомневаются в том, что в конце года смогут выполнить отложенные обязательства перед государством. Наибольшие опасения связаны с необходимостью платить налоги, следует из исследования, проведенного аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

В опросе, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС, приняли участие руководители 1 035 компаний из 85 регионов.

Более 26% респондентов оценили положение своего бизнеса как "кризис" или "катастрофу", причем по сравнению с июлем их стало меньше на 7 п. п. Тем не менее около 46% участников опроса по-прежнему подчеркивают ухудшение финансовых показателей.

Главной трудностью при выходе из кризиса две трети предпринимателей - 67% - называют стагнацию спроса. Больше половины респондентов - 56% - сообщили, что спрос на их продукцию восстановился наполовину или меньше, а 25% заявили, что спрос составил меньше 20% от прошлогоднего уровня.

Из материалов исследования следует, что 77% участников опроса оценивают шанс выживания своей компании в случае повторного введения режима самоизоляции в 50% и менее.

Поддержка бизнеса

В России малый и средний бизнес из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей получил несколько видов государственной поддержки. В частности, в период пандемии была введена отсрочка арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, введен мораторий на банкротство таких компаний, работала программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам.

Также малые и средние предприятия могут получить субсидии за апрель и май - по 12,13 тыс. в месяц на работника при сохранении не менее 90% штата, а самозанятым возвращается налог на доход за прошлый год.